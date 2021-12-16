Москва, , 17:36 — REGNUM 16 декабря издание «РБ Спорт» сообщило, что 35-летний финский фланговый защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, не сыгравший ни одного матча за «железнодорожников» за последние три года, планирует весной завершить карьеру футболиста. Также сообщается, что Ротенберг не намерен объявлять о завершении карьеры, пока не сыграет последний матч за «Локомотив».

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В последний раз Борис Ротенберг выходил на поле 5 декабря 2012 года в матче четвертьфинала Кубка России с казанским «Рубином» (1:0). Всего в чемпионате России на счету защитника 66 сыгранных матчей и ни одного забитого мяча или голевой передачи.

Борис Ротенберг перешел в «Локомотив» 31 августа 2016 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В России, помимо «Локомотива» и «Динамо», финн выступал за «Ростов», «Кубань», «Зенит», «Аланию», «Сатурн», «Химки» и «Шинник».