Москва, 16 декабря, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э» рассматривается военным ведомством Малайзии в качестве варианта закупки БПЛА для малайзийских ВВС, сообщил 16 декабря журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Kronshtadt.ru БПЛА «Орион»

По его словам, российский дрон включен в «шорт-лист» тендера, который проводится министерством обороны Малайзии.

Напомним, разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э» является экспортным вариантом средневысотного ударно-разведывательного беспилотника большой продолжительности полёта «Иноходец», разработанного компанией «Кронштадт».

Дрон может нести до 250 кг боевой или иной нагрузки, развивая скорость до 200 км/час.

В его арсенал входят корректируемые, управляемые планирующие, свободнопадающие авиабомбы, а также авиационные управляемые ракеты.