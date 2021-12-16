16 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова директора Службы внешней разведки РФ о том, что западные разведки ищут замену блогеру Алексею Навальному, который отбывает своё наказание в тюрьме.

Артур Савин, , 18:15 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что разведки США и стран ЕС признают, что интерес населения России к осуждённому блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и поэтому они «уже ищут ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе.

Сиделец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ананасы, рябчики, устрицы, лобстеры… Как же без них? Кто теперь будет оплачивать привычную для борца жизнь? Во, блин, попал. А там теперь очередь на замену ему. Слили Лёху, заграница ему не помогла», — отмечает Людмила А.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация вокруг Навального стала явным доказательством того, что западные страны пытаются влезть во внутренние дела Российской Федерации, создавая прозападные протестные активности, направленные на раскачку ситуации в стране.

«Оказалось, что Навальный в этой игре — просто пешка. А кто-то ведь так топил за него, верил его словам. Надеюсь, они теперь всё поняли. Это птица не самого высокого полёта, сейчас найдут ему замену, и всё начнётся заново», — предполагает Дарья Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Навальный, судя по всему, устраивал российское руководство в качестве западного агента, именно поэтому этот блогер долгое время избегал тюремного заключения. Граждане считают, что тот, кто сменит Навального, может оказаться умнее своего предшественника, что будет нести куда большую угрозу российской государственности.

«Ещё Путин говорил о том, что незачем арестовывать западных шпионов. Мы их всех и так знаем. Ну, арестуем, они пришлют новых. А если они окажутся умнее, что нам сделать тогда? Так и здесь. Лучше уж этот дурачок, чем более опытная и умная западная марионетка», — поделился своим мнением Богдан Г.

Алексей Навальный на акции протеста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Западу не стоит надеяться, что новая марионетка получит широкую народную поддержку в России.

«Чтобы найти замену и раскрутить её, потребуется немало времени. Да и у населения уже давно сложилось недоверие к прозападным политикам. Сложная задача Америке предстоит», — считает Олег Г.

«Замену ему будет найти довольно трудно, более противная рожа только у Ельцина была. Мало кто будет готов занять роль Навального. В него же все копья полетят. Народ таким людям не верит», — указывает Павел С.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора перестать создавать почву, на которую слетаются персонажи, подобные Навальному. Только единый, богатый и счастливый народ сумеет преодолеть все невзгоды, а западные марионетки не найдут способа склонить население к деструктивным действиям.

«А почему в России появляются «Навальные»? Почему они привлекают к себе так много внимания со стороны российской молодёжи? Не потому ли, что в стране так много лжи, лицемерия и банального воровства, что подросткам и студентам просто стыдно такое видеть?» — задаётся вопросом Игорь А.

Сторонник Навального © ИА REGNUM

«А вы не затыкайте правде рот, иначе она прорвётся наружу через другое место и этим воспользуются враги», — предупреждает Вячеслав О.

Напомним, 15 декабря директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью газете «Аргументы и факты» в преддверии 101-й годовщины создания СВР о том, что разведки США и стран ЕС признают, что интерес населения России к осуждённому блогеру Алексею Навальному неуклонно снижается, и поэтому они «уже ищут ему замену в качестве эмблемы российского протестного движения».