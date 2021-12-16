Вашингтон, 16 декабря 2021, 17:44 — REGNUM Военное командование США создало программное обеспечение, которое способно прогнозировать реакцию китайского правительства на действия США в Тихоокеанском регионе, включая военную торговлю и даже визиты членов Конгресса в такие регионы, как Тайвань. Об этом 16 декабря сообщает Reuters.

ВВС США
ВВС США
Beverly

Как пояснил представитель оборонного ведомства, новый инструмент рассчитывает некое стратегическое напряжение между странами. Основываясь на данных с начала 2020 года и учитывая важные события, которые повлияли на американо-китайские отношения, компьютерная система помогает Пентагону предсказать, спровоцируют ли определенные действия США чрезмерную реакцию Китая.

Напомним, что ЦРУ рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае. Как заявил один из бывших сотрудников ЦРУ, который пожелал остаться неназванным, уже давно многие в Вашингтоне видят необходимость в создании отдельного центра миссий по Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях в Сенате в феврале 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс назвал «враждебное руководство Китая» самой большой угрозой для США, заявив, что цель Пекина — «заменить Соединённые Штаты в качестве самой могущественной и влиятельной страны в мире».