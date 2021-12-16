Вашингтон, , 17:44 — REGNUM Военное командование США создало программное обеспечение, которое способно прогнозировать реакцию китайского правительства на действия США в Тихоокеанском регионе, включая военную торговлю и даже визиты членов Конгресса в такие регионы, как Тайвань. Об этом 16 декабря сообщает Reuters.

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Как пояснил представитель оборонного ведомства, новый инструмент рассчитывает некое стратегическое напряжение между странами. Основываясь на данных с начала 2020 года и учитывая важные события, которые повлияли на американо-китайские отношения, компьютерная система помогает Пентагону предсказать, спровоцируют ли определенные действия США чрезмерную реакцию Китая.

Напомним, что ЦРУ рассматривает возможность создания независимого центра по разведывательной деятельности в Китае. Как заявил один из бывших сотрудников ЦРУ, который пожелал остаться неназванным, уже давно многие в Вашингтоне видят необходимость в создании отдельного центра миссий по Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, на слушаниях в Сенате в феврале 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс назвал «враждебное руководство Китая» самой большой угрозой для США, заявив, что цель Пекина — «заменить Соединённые Штаты в качестве самой могущественной и влиятельной страны в мире».