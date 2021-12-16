Таллин, , 17:29 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило новую миграционную квоту на 2022 год в размере 1 311 человек, что на 4 человека меньше квоты на 2021 год. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee.

Таллин. Эстония evsola

Сокращение обусловлено привязкой числа квотируемых лиц к числу постоянных жителей страны. По данным на 1 сентября 2021 года, таких насчитывалось 1 311 729 человек, то есть на 3 300 постоянных жителей меньше, чем в то же самое время 2020 года.

Сообщается, что цель квотирования иммиграции в Эстонии — контролирование общего числа приезжающих в страну иностранцев. Максимальный размер годовой квоты не должен превышать 0,1% постоянного населения Эстонии.

При этом речь идет об общей легальной миграционной квоте, которая не касается нуждающихся в защите людей, прибывающих в Эстонию на основании европейской миграционной программы.

Квота не распространяется на граждан стран-членов ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии. По отдельной статье также проходят иностранцы, которые переезжают в Эстонию в рамках воссоединения семьи, на учебу, в качестве преподавателя или для ведения научной работы. Также в квоту не включаются лица, которым уже выдавался временный вид на жительство, и иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии.

Миграционная квота представляет из себя временный вид на жительство, выданный для работы, ведения предпринимательской деятельности или выданные на основании международного договора.