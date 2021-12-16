Волгоград, , 17:29 — REGNUM Губернатор Волгоградский области Андрей Бочаров в ходе своей прямой линии 16 декабря попросил «научить любить Родину» футболистов клуба «Ротор».

«Андрей Бочаров» на прямой линии Цитата из видео

Главе региона задал вопрос тренер детской спортивной школы Николаевского района — он попросил помочь с организацией поездок воспитанников на матч волгоградского «Ротора.

"У детей из спортшкол должна быть возможность бесплатного организованного посещения стадиона. И, может быть, вы там научите футболистов «Ротора» Родину любить — у меня накопилось достаточно много вопросов к клубу и к футболистам. А мы с ними побеседуем в конце футбольного сезона. То, что сегодня показывает «Ротор», — без мата не скажешь. И связано это, на мой взгляд, с отсутствием самоотдачи на поле, несмотря на всё их величие и профессионализм», — сказал губернатор.

Болельщики называют текущий сезон «Ротора» провальным — после 25 туров клуб находится на 17 месте из 20 в Футбольной национальной лиге. В начале декабря 2021 года новым главным тренером был назначен Артём Куликов.