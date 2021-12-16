Волгоград, 16 декабря 2021, 17:29 — REGNUM Губернатор Волгоградский области Андрей Бочаров в ходе своей прямой линии 16 декабря попросил «научить любить Родину» футболистов клуба «Ротор».
Главе региона задал вопрос тренер детской спортивной школы Николаевского района — он попросил помочь с организацией поездок воспитанников на матч волгоградского «Ротора.
Болельщики называют текущий сезон «Ротора» провальным — после 25 туров клуб находится на 17 месте из 20 в Футбольной национальной лиге. В начале декабря 2021 года новым главным тренером был назначен Артём Куликов.