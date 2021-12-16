Тверь, , 17:25 — REGNUM Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» открылся в Вышнем Волочке Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря. Центр, созданный в рамках национального проекта «Образование», станет площадкой интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения региона.

Центр поддержки одаренных детей и молодежи «Орион» открылся в Верхневолжье Пресс-служба правительства Тверской области

Поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации инициатив молодого поколения — одна из задач молодежной политики региона, поставленных губернатором Игорем Руденей. Ранее президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию РФ призвал регионы сформировать центры, подобные образовательному центру «Сириус». Именно таким центром станет «Орион» в Тверской области.

Центр «Орион» смогут посещать одарённые школьники с шестого по 11 классы, студенты первых курсов профессиональных образовательных учреждений среднего звена. К работе привлекают выдающихся деятелей искусства, науки и спорта Тверской области и Российской Федерации.

На базе центра действуют направления «Наука», «Спорт» и «Искусство». Так, сектор «Наука» направлен на углубленное изучение современных достижений биотехнологии, генной, клеточной инженерии и других сфер, для работы одарённой молодёжи в центре созданы научные лаборатории. Приоритеты направления «Искусство» определены с учетом сложившихся традиций Тверской области, в сфере спорта — высших достижений спортсменов, участия команд во всероссийских и международных соревнованиях.

Центр «Орион» оснащён самым современным оборудованием — воспитанники смогут изучать основы 3D-моделирования, агробиотехнологии и энергетики. Самым современным оборудованием оснащены музыкальные и спортивные классы.

В художественном классе уже начались занятия: с юными художниками из Твери, Ржева, Конаково, Калязина, Торжка, Вышневолоцкого городского округа провели мастера из Москвы.

Отметим, что при создании регионального центра учтен опыт образовательного фонда «Талант и успех», учрежденного в 2014 году выдающимися российскими государственными и общественными деятелями, учеными, спортсменами, артистами и музыкантами. Председателем правления Фонда является народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.