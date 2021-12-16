Архангельск, 16 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Архангельской областной клинической больницы Александр Иваненко обратился к губернатору региона Александру Цыбульскому с просьбой включить эндоваскулярные операции в список квот по оперативному лечению сердечно-сосудистых патологий.

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«В Архангельской области очень высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И пандемия коронавируса эту ситуацию только усугубила. Например, от разрыва аневризмы аорты ежегодно погибают от 70 до 100 человек. Врачи в регионе сегодня могут выполнять уникальные операции на аорте малоинвазийным способом — через прокол в артерии (эндоваскулярно), не нанося тяжёлую травму, не используя искусственную вентиляцию лёгких. Эти операции позволяют спасти жизнь в случае разрыва (аневризмы аорты) или предотвратить его. Подобные операции сегодня выполняются на базе Архангельской областной больницы и только за счет собственных средств больницы», — заявил в открытом обращении врач.

Дело в том, что эндоваскулярные операции на аорте не оплачивают системой ОМС из-за высокой стоимости расходных материалов. Но они могут входить в состав региональных квот.

«Вот уже пять лет мы пытаемся добиться включения подобных операций в общий объем квот по оперативному лечению сердечно-сосудистых патологий. Однако нам отказывают без объяснения причин, при этом продолжая финансировать открытую хирургию, когда пациенту вместо небольшого прокола делают полостной разрез. Это довольно травматичная операция, особенно для пожилых пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Часть из них, даже при удачной операции, может умереть в послеоперационном периоде — в течение 30 дней. Так, в Архангельской области смертность пациентов в случае разрыва аневризмы аорты достигает 95%. А при эндовоскулярной операции летальность по статистике составляет 30%. Более того, если аневризму обнаружили до момента ее разрыва, а поврежденный участок заменили протезом, то летальность составляет менее 3%. Кроме того, после открытой операции пациенты требуют выхаживания, а после эндоваскулярных через 7 дней отправляются домой. Это важно в эпоху коронавируса», — отметил хирург.

По его словам, минимальный необходимый объем таких операций сегодня — 70 для заболеваний аорты и 50 для клапанов.

Напомним, в этом году архангельские врачи с помощью эндоваскулярной операции спасли пациента с аневризмой аорты.

Как сообщало ИА REGNUM, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации