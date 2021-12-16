Элиста, 16 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Число жертв смертельного ДТП в Калмыкии, которое произошло утром 15 декабря на трассе Астрахань — Ставрополь, увеличилось до восьми. По некоторым данным, одна из пострадавших скончалась в реанимации республиканской больницы имени Жемчуева в Элисте.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ранее временно исполняющий обязанности главного врача лечебного учрждения Александр Калаев подтвердил, что в больницу были госпитализированы две женщины в возрасте около 40 лет и один мужчина в возрасте около 30 лет. Все они находились в крайне тяжёлом состоянии с тяжёлыми сочетанными травмами.

ИА REGNUM сообщало, что жительница Астраханской области названа предполагаемым виновником дорожной аварии. На месте ДТП скончались водитель и ребёнок (отец и двухлетняя дочь), а также водитель и четверо пассажиров Toyota Vitz. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».