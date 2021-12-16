Таллин, 16 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В четверг, 16 декабря, на крупнейшем острове Эстонии Сааремаа открылся участок автодороги, восстановленный в стилистике 1950−1960-х годов. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Government-nnov.ru Дорога

Отрезок грунтовой дороги между населенными пунктами Лымала и Каугатома на полуострове Сырве Транспортный департамент восстановил в том виде, в котором он существовал полвека назад. Отрезок получил название «Дорога наследия».

Сообщается, что на дороге сохранили грунтовое покрытие, бетонные километровые знаки и большую часть указателей, не соответствующих современным стандартам безопасности дорожного движения. Особенность отрезка заключается и в том, что была восстановлена часть исторических дорожных знаков и указателей советского периода.

Свое решение местные власти аргументировали тем, что в Европе и Эстонии остается все меньше идентичных грунтовых дорог. Подчеркивается, что проложенная вдоль живописного побережья трасса до 1970 года играла роль государственной границы СССР. В те времена никто не имел права пересекать ее без специального разрешения.

На всем протяжении дороги будет действовать ограничение скорости 50 км/час.