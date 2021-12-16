Москва, , 17:20 — REGNUM Основная альтернатива долларовым бумагам, которая есть у РФ, — это государственные облигации крупных европейских стран зоны евро, Японии, а также КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Борис Рубцов. Так он прокомментировал данные о том, что объем вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам октября уменьшился до 3,72 млрд долларов.

Ценная бумага Казначейства США

«Продажа государственных облигаций США обусловлена чисто политическими причинами — опасением санкций со стороны США и заморозки счетов с этими бумагами. Оставшиеся 3,7 млрд — сумма совсем незначительная, учитывая, что еще в начале прошлого десятилетия она превышала 170 млрд долл. А у крупнейших держателей американского государственного долга — КНР и Японии — этих бумаг у каждой более 1 трлн. Несмотря на огромный государственный долг, финансируемый за счет выпуска облигаций, они остаются наиболее распространенным резервным активом для центральных банков большинства стран мира», — сказал Рубцов.

По его словам, основная альтернатива долларовым бумагам — государственные облигации крупных стран ЕС, Японии, а также Китая.

«Резервным активом является и золото, доля которого в международных резервах России уже превышает 20%», — сказал Рубцов.

Он подчеркнул, что государственные облигации развитых стран наряду с депозитами в крупных банках этих стран — основной способ хранения международных резервов, и для центральных банков подобным активам нет альтернативы.

«Однако, помимо резервов центральных банков, у страны могут быть и другие резервы, которые могут быть вложены в более доходные активы. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (валютная часть) России в настоящее время находится в общем портфеле Банка России и вложена в те же самые ликвидные, но низкодоходные инструменты. Эта часть резервов могла бы быть вложена в другие инструменты финансового рынка, например в акции крупных компаний», — сказал Рубцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти РФ вполне обоснованно рассматривают вложения в государственные облигации США как рисковые.

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