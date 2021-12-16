Каир, 16 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Российские туристы, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Египте, получают всю необходимую медпомощь, сообщает 16 декабря ТАСС со ссылкой на представителей Ростуризма.

Песчаная буря в Египте

Уточняется, что туристы не получили серьезных травм.

Напомним, 16 декабря в Шарм-эш-Шейхе на Синайском полуострове Египта произошло ДТП с туристическим автобусом. Пострадали четверо туристов из России.

«По нашим данным, пострадавшие туристы отдыхали в Египте по линии туроператора Anex Tour. Все они были застрахованы. В настоящее время пострадавшим туристам оказывается вся необходимая медицинская помощь в госпитале. По предварительным данным, серьезных травм нет», — цитирует ТАСС сообщение Ростуризма.