Москва, 16 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. ФРС США решила не препятствовать росту американской экономики и оставила ставку неизменной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент департамента банковской деятельности и финансовых рынков, финансового университета при правительстве РФ Елена Соколова, комментируя соответствующую новость.

Здание ФРС в Вашингтоне

«Американская экономика пусть медленно, но восстанавливается, в том числе и пострадавшие в результате пандемии сектора экономики. Поэтому есть возможность не препятствовать этому росту, оставив неизменной ключевую ставку, — сказала Соколова. — Ставка, скорее всего, вырастет в 2022 году, поскольку риски длительной инфляции в США сохраняются. Ее рост, вероятно, будет этапным, но вряд ли превысит 1% в самом максимальном сценарии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система (ФРС) США решила оставить базовую процентную ставку на уровне 0−0,25%.