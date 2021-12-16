Москва, , 17:18 — REGNUM В начале 2022 года в России традиционно будет наблюдаться сезонное сокращение объемов потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Долги Ken Teegardin

«Но ужесточение монетарной политики ЦБ РФ также будет способствовать некоторому снижению спроса на «короткие» необеспеченные потребительские кредиты и увеличению спроса на беззалоговые кредиты на более длительные сроки», — сказала Степанова.

Она подчеркнула, что долговая нагрузка на граждан существенно выросла в 2021 году.

«Банки с большим запасом капитала и финансовые организации пока еще могут выдавать кредиты излишне закредитованным заемщикам, в том числе с высоким показателем долговой нагрузки. Однако с середины 2022 года, накопив достаточную историю наблюдений, Банк России начнет реализовывать полученное с 1 января 2022 года право вводить прямые количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов и займов населению. Особенно если рост выданных кредитов за год будет по-прежнему опережать увеличение доходов населения», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ, несмотря на падение выдачи потребительских кредитов, сохраняется тенденция к наращиванию долгов.

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