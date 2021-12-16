Манчестер, Великобритания, , 17:17 — REGNUM 24-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Дин Хендерсон заявил о желании покинуть манчестерский клуб в зимнее или летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вратарь нуждается в постоянной игровой практике. В текущем сезоне Хендерсон стал гораздо реже выходить на поле из-за набравшего форму Давида Де Хеа.

В текущем сезоне Дин Хендерсон принял участие лишь в двух матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых пропустил один мяч в игре Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» (1:1).

Дин Хендерсон, будучи воспитанником «манкунианцев», сыграл за основную команду лишь в тринадцати турах Английской Премьер-лиги. Большую часть карьеру голкипер провел в арендах в «Стокпорт Каунти», «Гримсби Таун», «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Юнайтед».

На данный момент трансферная стоимость 24-летнгео вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Соглашение Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2025 года.