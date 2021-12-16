Москва, , 17:17 — REGNUM В РФ, несмотря на падение выдачи потребительских кредитов, сохраняется тенденция к наращиванию долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Несмотря на то, что в РФ снижается выдача потребительских кредитов, тенденция к наращиванию долгов пока сохраняется, — сказала Степанова. — Население ожидает дальнейшего роста цен на автомобили, технику и прочие товары, потому активно привлекает ссуды как по кредитным картам и займам до зарплаты, так и по ипотечным и долгосрочным кредитам. Конец 2021 года, скорее всего, будет характеризоваться сезонным всплеском выдачи потребительских кредитов в преддверии Нового года и связанных с ним длительных праздников, каникул, отпусков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителям РФ становится всё труднее получить потребительский кредит.

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