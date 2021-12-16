Москва, 16 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Цены на продукты питания в РФ росли и будут расти дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»).

ИА REGNUM Цены

«К сожалению, сдерживать рост цен, в том числе и на продукты питания, правительству России пока удается в основном на бумаге, — сказала Ковальчук. — Цены будут расти и дальше. В первую очередь тут влияют два основных фактора — это рост мировых цен на базовые пищевые продукты (из-за безудержной эмиссии в 2020—2021 годы в развитых странах) и набирающий обороты структурный кризис, который кратно увеличивает логистические издержки. Из-за этого повышаются цены на все от пшеницы, кормов и мяса до упаковки, транспортировки и пищевой химии».

По ее мнению, всё это будет продолжаться до тех пор, пока перекосы в мировой экономике не будут исправлены либо правительство РФ не начнет закрывать российскую экономику от внешних факторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Россия избежит 20−30-процентного подорожания продуктов питания.