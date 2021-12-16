Ярославль, 16 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославле мировой суд оштрафовал руководителя военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачёва за оскорбительную надпись во время выступления воспитанников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Страница Тараса Сидорина в Facebook Фрагмент выступления клуба «Десантник»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2021 года Ярославле на выступлении клуба «Десантник» в ДК имени Добрынина воспитанники разбили газосиликатный блок с надписью «Смерть п… м». Возмутились поступком организации ветеранов. Сам руководитель клуба Андрей Палачёв заявил, что это была «детская шутка».

В итоге прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию». Дело рассмотрел мировой суд Ленинского района, который вынес решение о наказании Андрея Палачёва. Он оштрафован на 5 тысяч рублей.