София, 16 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в ходе сегодняшнего заседания большинством голосом подтвердили правомерность введения моратория на повышение цен на электроэнергию, отопление и воду. Об этом 16 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно информации, распространенной по каналам болгарских СМИ, народные депутаты пересмотрели основные пункты соответствующего документа, принятого 15 декабря. В уточненном варианте постановления дата введения указанного моратория изменился с 1 января 2022 года на 16 декабря 2021 года.

Новая редакция документа гарантирует бытовым потребителям в Болгарии стабильные тарифы на основные услуги ЖКХ до 31 марта 2022 года. Очередное парламентское решение вновь вызвало недовольство Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР). Ранее предполагалось, что в новом году цены на электроэнергию в Болгарии вырастут на 11%, а теплоснабжение и вода подорожают вдвое.