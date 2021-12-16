Кострома, , 17:31 — REGNUM Костромская областная дума приняла бюджет на 2022 год. Об этом сообщает официальный сайт законодательного собрания.

Здание Костромской областной думы © Наталья Диева

Доходы составят 42,9 млрд. рублей, расходы — 43,4 млрд. Для сравнения, в последней версии (по итогам 9 месяцев) доходы бюджета 2021 года составили 32,1 млрд рублей, расходы — 29,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят 25,8 млрд. рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета запланированы в сумме 17 млрд рублей.

На выполнение социальную сферу, образование, здравоохранения в следующем году планируется направить 70,8% расходов. В частности, регион потратит 10,7 млрд рублей на социальную политику; 11,4 млрд рублей заложено на национальную экономику — развитие транспорта, лесной и дорожной отрасли, поддержку сельского хозяйства. В том числе на ремонт и содержание дорог, приобретение техники планируется потратить 7,8 млрд рублей.

В бюджете заложен 1,1 млрд. рублей — средства инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета. Они будут направлены на газификацию городов Неи и Мантурово.

Ещё 9,2 млрд. рублей уйдёт на содержание образовательных учреждений, зарплаты работникам школ и детских садов, питание детей. В финансовом документе предусмотрены деньги на строительство школ в посёлке Волжском и микрорайоне Новый город в Костроме, достройку образовательного учреждения в посёлке Якшанга Поназыревского района. В здравоохранение будет вложено 3,8 млрд рублей против 3,5 млрд в 2021 году.

По рекомендациям депутатов дополнительные средства будут направлены на обеспечение жильём детей-сирот, ремонт учреждений здравоохранения и реставрацию здания главной достопримечательности Костромы — пожарной каланчи.

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