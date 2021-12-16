Вашингтон, 16 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Спустя несколько дней после одного из самых смертоносных торнадо в США было зарегистрировано самое большое количество порывов ураганного ветра за один день, сообщает 16 декабря Reuters со ссылкой на национальную метеорологическую службу (NWS).

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Речь идет о 55 порывах ветра, скорость которых была выше 121 км/ч. Порывы были зарегистрированы в ряде штатов Среднего Запада, сообщила NWS в Twitter, ссылаясь на данные до 22:00 по центральному времени. Также было зарегистрировано 19 торнадо.

Прежний рекорд был поставлен 10 августа 2020 года, когда за один день было зафиксировано 53 порыва ветра ураганной силы. Отмечается, что после этого произошли многочисленные отключения электроэнергии и сбои в работе международного аэропорта Канзас-Сити. Также поступили сообщения о лесных пожарах.