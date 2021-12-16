Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM На строительной площадке большого хоккейного стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, который возводится на месте снесенного СКК, началось возведение несущих колонн, стен, перекрытий и лестниц. На строительстве уже смонтирована кровля. Об этом 16 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Строительная площадка «СКА Арены» в Петербурге. T.me/Piotrovsky

По его словам, над зонами тренировочной ледовой арены, фитнес-центра и бассейна полностью смонтирована кровля весом 637 тонн.

«Работы на новой СКА Арене впечатляют. Ежедневно на стройке в несколько смен работают почти три тысячи человек», — отметил чиновник.

Пиотровский уточнил, что помимо работы над зданием проектируется также парк, который станет логическим и функциональным продолжением «СКА Арены», с возможностью проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, занятий спортом, тихого семейного отдыха и прогулок с детьми.

«Срок завершения всех работ — будущая осень», — подчеркнул Пиотровский.

Отметим, новый ледовый дворец будет рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертно-развлекательных.

«Ориентируемся на то, что в течение года площадка сможет принимать более 160 событий», — подытожил Борис Пиотровский.

Напомним, в 2023 году на «СКА Арене» должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею.

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