Калуга, 16 декабря 2021, 17:12 — REGNUM Избирательную комиссию Калужской области возглавил Александр Буков. Его кандидатура была предложена губернатором области Владиславом Шапшой и одобрена ЦИК России. Кандидатура своего нового руководителя поддержал новый состав Избиркома региона на своём первом заседании, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Ранее Александр Буков трудился в должности заместителя начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием управления по внутренней политики администрации президента Российской Федерации. До настоящего времени избирком Калужской области долгое время возглавлял Виктор Квасов.
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