Калуга, , 17:12 — REGNUM Избирательную комиссию Калужской области возглавил Александр Буков. Его кандидатура была предложена губернатором области Владиславом Шапшой и одобрена ЦИК России. Кандидатура своего нового руководителя поддержал новый состав Избиркома региона на своём первом заседании, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

На первом заседании избирательной комиссии Калужской области нового состава. Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

«Уверен, новая команда Избирательной комиссии Калужской области под руководством Александра Букова и в дальнейшем будет обеспечивать проведение в Калужской области честных и открытых выборов, построенных на принципах конкурентности и легитимности. А также внедрение новых технологий для дистанционного голосования и повышения прозрачности выборов», — отметил в соцсетях губернатор Владислав Шапша.

Ранее Александр Буков трудился в должности заместителя начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием управления по внутренней политики администрации президента Российской Федерации. До настоящего времени избирком Калужской области долгое время возглавлял Виктор Квасов.

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