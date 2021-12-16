Калуга, 16 декабря, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Избирательную комиссию Калужской области возглавил Александр Буков. Его кандидатура была предложена губернатором области Владиславом Шапшой и одобрена ЦИК России. Кандидатура своего нового руководителя поддержал новый состав Избиркома региона на своём первом заседании, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На первом заседании избирательной комиссии Калужской области нового состава.

«Уверен, новая команда Избирательной комиссии Калужской области под руководством Александра Букова и в дальнейшем будет обеспечивать проведение в Калужской области честных и открытых выборов, построенных на принципах конкурентности и легитимности. А также внедрение новых технологий для дистанционного голосования и повышения прозрачности выборов», — отметил в соцсетях губернатор Владислав Шапша.

Ранее Александр Буков трудился в должности заместителя начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием управления по внутренней политики администрации президента Российской Федерации. До настоящего времени избирком Калужской области долгое время возглавлял Виктор Квасов.