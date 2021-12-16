Тюмень, , 17:08 — REGNUM Для депутатов Тюменской областной думы парковки в центре областной столицы необходимо сделать бесплатными. С таким предложением выступила на заседании думы 16 декабря руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева.

Платная парковка Rostov-gorod.ru

По её мнению можно найти около полусотни бесплатных мест у здания областного парламента, или хотя бы сделать парковки для думцев в два раза дешевле — не 30 рублей за час, а 15 рублей. Иначе все окрестные дворы будут уставлены думскими автомобилями. По словам Казанцевой, тюменцы уже высказывают недовольство. Кроме того, помощникам депутатов и рядовым работникам Тюменской областной думы зарплаты уже «не повышались два созыва».

«Давайте сделаем подарок работникам областной думы — решим проблему парковок», — призвала коллег Тамара Казанцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября платными стали парковки в Тюмени в квадрате улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной.

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