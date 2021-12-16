Москва, , 18:04 — REGNUM Сервис сквозной аналитики Similar Web опубликовал рейтинг самых посещаемых сайтов с объявлениями в мире за ноябрь 2021 года. Об этом 16 декабря пишет телеграм-канал Mash.

Логотип Avito Сайт Avito

Список возглавил российский сайт Avito — он обогнал американский Craigslist, один из старейших сервисов объявлений. В ноябре 2021 года пользователи посетили Avito 279,6 млн раз, Craigslist — 276,92 млн, а Leboncoin, — всего 139,35 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Avito — это самый крупный в России интернет-сервис для размещения объявлений. В июле 2021 года в нём опубликовали более 73 млн досок о товарах, услугах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда.

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