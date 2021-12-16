Дамаск, , 17:06 — REGNUM Колонна, состоящая из военных США и курдских боевиков из «Сил демократической Сирии» (СДС) не смогла проехать в город Камышлы на севере сирийской провинции Хасеке, сообщает 16 декабря агентство SANA.

Война в Сирии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, жители посёлков Дамаджия и Бу-Зувейль заблокировали путь автоколонны, перекрыв проезжую часть. Кроме того, они забросали американские бронемашины градом камней.

В результате американские военные и курдские боевики были вынуждены возвратиться на свою базу.

Напомним, двумя днями ранее в районе Камышлы дорогу американскому патрулю преградили сирийские военные на блокпосту в посёлке Телль-Дахаб.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США базируются в районах, контролируемых отрядами сирийских курдов в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Там расположены нефтяные месторождения, которые фактически разграбляются американцами.

Официальный Дамаск расценивает вооруженное присутствие США в Сирии как незаконную оккупацию.

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