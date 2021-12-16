Брюссель, , 18:41 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Петер Стано призвал Приштину пересмотреть решение о запрете въезда директору Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петру Петковичу. Об этом Стано заявил 16 декабря изданию «Косово онлайн».

Питер Стано Ec.europa.eu

По словам европейского чиновника, визит Петковича был анонсирован в соответствии с соглашением об официальных визитах и поэтому его нужно разрешить.

«В соответствии с соглашением, все визиты должны быть проведены так, как это способствует процессу нормализации и диалогу при поддержке ЕС. Мы ожидаем, что стороны будут руководствоваться этими рекомендациями», — заявил Стано.

Стано напомнил, что визит министра внешних дел сепаратистского Косово Доники Гервали в Прешево и Буяновац был одобрен со стороны сербских властей и что власти в Приштине по отношению к Петковичу должны поступить так же.

Напомним, что 15 декабря Приштина очередной раз запретила въезд на территорию Косово и Метохии чиновнику сербского правительства. Позже региональные СМИ сообщили о том, что сербская сторона не разрешила Гервале въезд на территорию центральной Сербии.