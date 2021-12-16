Вашингтон, 16 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Федеральное жюри США обвинило компанию Amplify Energy и две ее дочерние компании в преступной халатности, из-за которой в Калифорннии около 126 тыс. галлонов сырой нефти вылилось в Тихий океан, убив диких животных, загрязнив береговую линию и заставив чиновников закрыть пляжи в городах Хантингтон Бич, Ньюпорт Бич и Лагуна Бич в округе Ориндж, к югу от Лос-Анджелеса. Об этом 16 декабря сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Компания во время прорыва трубопровода в октябре не смогла своевременно отреагировать на сигналы тревоги, сообщило министерство юстиции.

Береговая охрана США также проводила расследование в отношении судна в Окленде, изучая возможности того, что якорь судна задел трубопровод и вызвал разлив нефти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водолазы выявили повреждённый участок нефтепровода в американском штате Калифорния. Труба была смещена на 33 метра и в ней обнаружили трещину длиной около 30 см.