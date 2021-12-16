Архангельск, 16 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Депутаты Архангельской городской думы внесли поправки в бюджет на 2022 год, согласно которым его расходная часть увеличится на 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Более половины средств — 6,6 млрд. рублей — будет направлена на нужды учреждений образования. 1,7 млрд. рублей составит финансирование программы «Комплексное развитие территорий».

«Совместно с депутатским корпусом мы постарались оптимально распределить имеющиеся у нашего города средства, чтобы обеспечить финансирование текущих задач и позаботиться о вкладе в развитие Архангельска. Конечно, средств для решения всех проблем у города недостаточно. Именно поэтому и проводилась большая аналитическая работа, чтобы финансирование получили самые важные и актуальные направления. Из новшеств на следующий год — реализация программы «Молодежь Архангельска», введение бесплатного проезда на речных судах для жителей островов старше 70 лет, ремонт более 30 социальных учреждений», — подвел итог принятого решения глава Архангельска Дмитрий Морев.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Архангельской области на 2022 год по прогнозу составят 112,9 миллиарда рублей, расходы — 120,8 миллиарда рублей. Дефицит бюджета оценивается в 7,8 млрд рублей.