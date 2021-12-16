Белгород, 16 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Официальным амбассадором чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в России стал белгородский спортсмен, полный кавалер Олимпийских игр Сергей Тетюхин, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе оргкомитета.

Https://www.belogorievolley.ru Сергей Тетюхин

Ещё одним послом чемпионата стала Екатерина Гамова, а талисманом чемпионата по итогам всероссийского голосования — тигр Тигроша.

«Твёрдо уверен в одном: в следующем году мы увидим настоящий праздник волейбола, нашей любимой игры с мячом. Горжусь тем, что чемпионат мира пройдёт в России, и знаю, что наша страна способна провести этот огромный турнир на высочайшем уровне. Мне довелось поучаствовать в ряде мероприятий, и особенно запомнились передача Кубка чемпионата мира в Лозанне и мастер-классы в школах. Заряжать волейболом детей, мне кажется, самая важная и ответственная миссия таких турниров. Чем больше детей придут после чемпионата мира в спортивные секции, тем лучше», — отметил Сергей Тетюхин.

Чемпионат пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах.