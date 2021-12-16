Рыбинск, Ярославская область, 16 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области состоялся суд над ихтиологом Рыбинского межрайонного отдела Верхневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Рыба

Ихтиолог проводил экспертизу для рыбинской полиции. За помощью к специалисту обратился участковый, который предложил оценить улов браконьеров. По заключению подсудимого были возбуждены уголовные дела по статье о незаконном вылове рыбы. Однако позднее дела были закрыты. Прокуратура сочла их незаконными и необоснованными. После этого дело возбудили уже в отношении самого эксперта.

«Были сделаны заведомо ложные выводы, касающиеся определения видового состава и количества выловленной рыбы, наличия дополнительных обстоятельств (содержание икры), влияющих на определение размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, а также способа и орудий массового истребления водных ресурсов», — разъяснил суд в решении.

Ихтиологу было предъявлено обвинение по статье «Заведомо ложное показание, заключение эксперта». На суде обвиняемый просил прекратить дело в связи с раскаянием и активной помощью следствию. Суд ихтиолога поддержал и закрыл дело. Решение вступило в законную силу.