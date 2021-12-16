Москва, 16 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Комик и актриса Наталия Медведева стала гостем YouTube-шоу «Петя любит выпить». Выпуск с её участием доступен на одноимённом канале с 16 декабря.

Скриншот с YouTube Наталия Медведева

В ролике Медведева рассказала об отношениях с родителями, коллегами по шоу Comedy Woman, а также о том, почему старается не употреблять алкоголь в обществе других людей. По словам комика, ей до сих пор стыдно за свои шутки, которые она произнесла в адрес гимнастки Ляйсан Утяшевой и её супруга Павла Воли на дне рождения их общего друга.

Медведева позволила себе выпить алкоголь, после чего начала «выдавать пошлый юмор». «Это было очень давно, лет десять назад. Паша Воля тогда только начал встречаться с Ляйсан… Я почувствовала, что я веду себя как дебил. Я просто похоронила свою репутацию», — призналась комик.

ИА REGNUM напоминает, что Наталия Медведева стала известна в составе команды КВН «Фёдор Двинятин». Позже она принимала участие в шоу Comedy Woman вплоть до его закрытия в 2020 году.