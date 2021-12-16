Неаполь, Италия, 16 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. 16 декабря итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Наполи» договорился с «Олимпиакосом» по трансферу 30-летнего защитника сборной Греции Костаса Маноласа. Сегодня футболист пройдет медицинское обследование в греческом клубе. О сумме трансфера пока не сообщается.

Football.ua Костас Манолас (слева)

В текущем сезоне Костас Манолас принял участие лишь в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 486 минут.

За «Олимпиакос» Костас Манолас выступал в период с 2012 по 2014 года. 26 августа 2014 года защитник покинул греческий клуб перешел в «Рому». «Волки» заплатили за трансфер футболиста 15 миллионов евро.