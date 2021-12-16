Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM Ростовская область нарастила темпы добычи угля и уже перевыполнила годовой план. В период с января по ноябрь 2021 года донские горняки добыли 6,8 млн тонн угля. Этот показатель на 38% выше прошлогоднего, пояснил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Шахтеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«По прогнозу [регионального] минпромэнерго, объём добычи в 7 млн тонн будет достигнут в декабре 2021 года. Всего на территории [Ростовской] области сосредоточено 24,3 млрд тонн угольных ресурсов, из них разведано 6,5 млрд тонн», — уточнил Сорокин.

ИА REGNUM напоминает, что в первом полугодии 2020 года в условиях пандемии в Ростовской области несколько снизилась добыча угля. Затем донские угледобывающие предприятия активизировали работу и достигли показателя 2019 года (5,3−5,4 млн тонн угля). В первом полугодии 2021 года объем добычи угля в Ростовской области вырос на 56% по сравнению с 2020 годом. Власти планировали выйти на добычу угля в объёме 5,5 млн тонн в год. К 2030 году этот показатель может достигать 8−10 млн тонн.

В 2021 году на развитие уголовной отрасли на Дону было направлено более 2,1 млрд рублей. В Ростовской области работают пять угледобывающих предприятий. На них трудятся шесть тысяч человек.

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