Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выявлен очаг коронавируса, COVID-19 заболели почти 30 студентов. Их госпитализировали. Всех остальных постояльцев общежития отправили в обсервацию. Об этом 16 декабря проинформировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что всех студентов, которые проживали в одном из общежитий вуза в Петергофе, перевезли в обсерватор в Репино, который они смогут покинуть через две недели, представив отрицательный ПЦР-тест на ковид.

По данным Смольного, за последние сутки в обсерваторе на базе пансионата «Балтиец» в пос. Репино число постояльцев возросло сразу на 68 человек.

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Как объяснили в Роспотребнадзоре, с 13 по 16 декабря в данном общежитии было зарегистрировано 29 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

«Заболевшие COVID-19 студенты госпитализированы в инфекционный стационар. Контактные с заболевшими COVID-19, непривитые против COVID-19, госпитализированы в обсерватор ООО «Балтийский чемпион». Организованы дезинфекционные мероприятия, — пояснили в ведомстве. — Ситуация находится на контроле Управления».

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