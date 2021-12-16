Киев, , 16:50 — REGNUM В случае «агрессивной агрессии» России блок НАТО ничего не должен Украине, заявил 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Эту мысль Зеленский провозгласил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского Союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего», — рассказал Зеленский.

Было ли это претензией или простой констатацией факта, пока не ясно.

Тем не менее, при этом Зеленский назвал Украину «форпостом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг обещал Киеву, что НАТО окажет новую военную помощь Украине и уже поставляет разные грузы военного назначения.

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