Вашингтон, 16 декабря, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Крупный американский авиаперевозчик предупредил, что планы о внедрении беспроводной связи 5G могут нарушить работу рейсов и обойтись авиапассажирам в $1,6 млрд в год из-за задержек, сообщает 16 декабря Reuters.

5G

Компании AT&T и Verizon теперь, возможно, отложат планы по предоставлению беспроводных услуг 5G, заявил генеральный директор United Airlines Скотт Кирби после слушаний в комитете по торговле Сената США.

Кирби отметил, что внедрение сети 5G может привести к задержке, перенаправлению или отмене порядка 4% рейсов ежедневно и повлиять на сотни тысяч пассажиров.

Ранее American Airlines отменила более тысячи авиарейсов в связи с ухудшением метеоусловий. Авиакомпания отменила 29 октября 542 рейса, 30 октября были отменены 485 авиарейсов, ещё 23 запланированных полета были отменены 31 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что регуляторы в США не смогли прийти к единому мнению по вопросу о влиянии вышек 5G на безопасность авиаперелётов.