Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом 16 декабря заявил глава города Алексей Орлов.

Общественный транспорт



Сейчас в наземном транспорте можно проехать ха 28 рублей, а в метрополитене за 32. С 1 февраля 2022 года стоимость проезда составит 33 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас вопрос об этом рассматривает Региональная энергокомссия. С помощью повышения тарифа власти надеются вытащить муниципальный «Гортранс» из затяжного кризиса.

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