Берлин, , 16:46 — REGNUM Решения о сертификации «Северного потока — 2» в Германии не следует ожидать в первом полугодии 2022 года, говорится в опубликованном 16 декабря заявлении главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хомана.

Бюрократия Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963

Напомнив, что процесс сертификации приостановлен и что оператор СП-2 Nord Stream 2 AG запустил реорганизацию, он сказал, что когда будут готовы документы, начнётся проверка, причём сроки сейчас обозначить нельзя.

После того как регулятор проверит документы, они поступят в Европейскую комиссию. «Это значит, что решений не будет в первой половине [будущего года]», — говорится в заявлении.

Читайте также: Немецкий регулятор объяснил остановку сертификации СП-2

Напомним, в Германии к Nord Stream 2 AG предъявили претензию, что эта компания не является германской — она зарегистрирована в Швейцарии. Компании придётся регистрировать в Германии дочернее предприятие.

Читайте ранее в этом сюжете: Газопровод «Северный поток – 2» могут запустить без сертификации в Германии