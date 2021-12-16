Сестрорецк, Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают двух человек, которые напали на правоохранителей на городском кладбище Сестрорецка, когда были застигнуты во время поиска так называемых «закладок» (тайников с наркотиками). В Северной столице объявлен план «Перехват». Об этом 16 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мигалка

Нападение на сотрудников полиции было совершено около 13:40 мск 16 декабря на территории горского кладбища в Курортном районе Петербурга. Полицейские обнаружили двух человек — мужчину и женщину, которые искали «тайники-закладки». При задержании они оказали активное сопротивление, применив слезоточивый газ и ранив ножом сотрудника полиции в руку. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Optima.

«После оказания медпомощи полицейские продолжили службу. При осмотре места происшествия был обнаружен пакет весом около 250 граммов предположительно с синтетическим наркотическим средством. Для поимки скрывшихся лиц введен план операции «Перехват», — рассказали в петербургском Главке МВД.