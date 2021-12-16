Белгород, , 16:50 — REGNUM Около 550 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта Белгорода по итогам 11 месяцев 2021 года. Это рекордный показатель за всю историю предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона.

Международный аэропорт «Белгород» Belgorodavia.ru

Через международный аэропорт Белгорода к декабрю прошли 543 317 пассажиров. Из них по субсидируемым маршрутам в Екатеринбург, Минеральные Воды, Краснодар и Казань перевезено 27 584 человека.

В 2022 году воздушная гавань Белгорода участвует в субсидировании авиарейсов по направлениям: Екатеринбург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Самара, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград. А также в планах властей организовать полёты в Новосибирск и Мурманск.