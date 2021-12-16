16 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявления главного врача Англии Криса Уитти о характере нового штамма COVID-19 «Омикрон» и его последствиях.

Джейн Спай, , 18:15 — REGNUM Главный врач Англии профессор Крис Уитти участвовал в пресс-конференции премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» и ревакцинации.

Ян Стен. Врач-шарлатан. 1650-1660

«Я думаю, то, что большинство людей делает, выглядит разумно. Они ставят в приоритет те социальные отношения, которые важны для них больше всего, и защищают их, в то же время лишая приоритета те, что значат для них намного меньше. И я думаю, это действительно важно, с учетом того, что мы приближаемся к рождественскому периоду. Люди также принимают множество мер предосторожности, и это совершенно правильно», — сказал профессор.

Некоторые пользователи выразили недовольство тем, что правительство фактически обвиняет людей в том, что они стали эгоистами из-за ковида. По их мнению, у правительства точно нет на это права, особенно в разгар скандала с прошлогодними рождественскими вечеринками.

«Это ужасно длинное предложение, чтобы сказать о том, что люди стали эгоистами из-за ковида», — написал @TheProfRobin.

Среди пользователей есть те, кто согласился с главным врачом, они считают соблюдение мер предосторожности очень важным, однако они допускают, что часть населения их не соблюдает и не планирует.

«Те, кто раньше не понимал, и сейчас не поймут, скорее всего», — прокомментировал @_nonameagain.

Часть комментаторов так и написала, что им никто не помешает встретиться с друзьями, пока это не будет запрещено на законодательном уровне.

«Для меня важны все социальные отношения, и вы меня не заставите упустить возможность повидаться с кем-то», — написал @ConnorTWilson.

«Чёрт, сколько на эту пантомиму ещё можно смотреть. Я хочу выбраться и встретиться с моими друзьями в пабе», — добавил @wyeipad.

Лондон во время локдауна (сс) David Bloomfield

В комментариях отметили, что своими словами главный врач сказал всем сидеть дома, и в первую очередь это нужно для того, чтобы разгрузить Национальную службу здравоохранения и спасти врачей.

«Уитти затронул то, что сейчас очень важно. Огромное количество сотрудников Национальной службы здравоохранения могут заразиться за короткий промежуток времени, и это окажет огромное давление на саму службу здравоохранения», — прокомментировал @honestjohn2.

Крис Уитти также прокомментировал и сравнил ситуацию с распространением нового штамма и уровнем госпитализации из-за него в Великобритании и Южной Африке. По словам профессора, в ЮАР уровень госпитализаций ниже, потому что у них выше иммунитет. А иммунитет у них выше потому, что у них все было хуже во время волны штамма «Дельта», но в предыдущую волну у них уровень иммунитета был ниже. Поэтому неудивительно, что в ЮАР меньше госпитализированных. Как считает врач, нельзя опираться на ситуацию с «Омикроном» в ЮАР, поэтому нельзя относиться к новому штамму как к неопасному на основании уровня госпитализации в Южной Африке.

Многие пользователи написали, что объяснения Уитти ещё больше все запутали и кажется, что они бессмысленны.

«Я не эксперт, но, учитывая наш уровень вакцинации, это все звучит как полная чушь», — считает @RalphBarnett10.

«Разве у нас не должен был выработаться иммунитет благодаря прошлой волне и вакцинации? Что я тут упускаю?» — спросил @liammakesmusic.

Социальное дистанцирование в лондонской аптеке (сс) Philafrenzy

Пользователи не понимают, почему в ЮАР, где процент вакцинированного населения в разы меньше, ситуация не так критична, как в Великобритании, где вакцинировано более 70 процентов населения.

«Интересно, что у них иммунитет сильнее, а уровень вакцинации ниже. Это их врожденный иммунитет? У нас он тоже был бы, если бы просто жили без вакцин?» — поинтересовался @Honor1971.

«Как так вышло, что у них иммунитет сильнее при низком уровне вакцинации?» — спросил @Oopswrongboard.

В комментариях считают, что правительство запугивает людей тем, что штамм «Омикрон» слишком опасен, потому что он им невыгоден.

«Когда мы все им переболеем, окажется, что он слабый, потом у всех появится иммунитет и появится проблема у людей с акциями в компаниях-производителях вакцин», — отметил @TotaGualion.

Некоторые пользователи отметили, что заявления врача практически полностью противоречат заявлениям министров, поэтому они не понимают, кому верить.

«На прошлой неделе они говорили, что у них (в ЮАР — прим. Д.С.) иммунитет хуже», — напомнил @dpjermy.

«Мрак, мрак, и так будет до следующей недели. На следующей неделе Борис Джонсон сделает великое заявление о том, что влияние штамма мягче, чем все думали, и пожелает всем Счастливого Рождества!» — предположил @tonywalks_1965.

Борис Джонсон Gov.uk

В комментариях напомнили, что тот же Крис Уитти без сомнений сравнивал Великобританию и Индию во время волны штамма «Дельта» и пользовался их опытом.

«Интересно, что мы не можем сравнивать себя с одной страной, ЮАР, но можем облеплять все телевидение последствиями «Дельты» в Индии, стране, которая, безусловно, имеет с нами мало общего», — отметил @MomentOfForever

Напомним, 15 декабря в Великобритании было выявлено рекордное число новых случаев заражения с начала пандемии, за сутки было выявлено более 78 тысяч зараженных. Вместе с этим 14 декабря члены парламента проголосовали за ужесточение коронавирусных ограничений.