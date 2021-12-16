Каир, 16 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Четверо российских граждан пострадали в ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает 16 декабря пресс-служба посольства России в Каире.

(сс) Cdigitals Трасса в Египте

«По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов», — указано в сообщении диппредставительства.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четверо граждан России.

Подробности происшествия уточняются.