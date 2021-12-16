Москва, 16 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 10 декабря составил $625,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 3 декабря международные резервы страны составляли $622,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $2,7 млрд, или на 0,4%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.