Администрация президента США Джо Байдена рассекретила часть документов, касающихся убийства Джона Кеннеди. Уже несколько десятилетий журналисты требуют рассекретить все документы о безвременной кончине бывшего президента, сообщает 16 декабря The Washington Post.

Супруги Кеннеди

Рассекреченные файлы, предоставленные национальным управлением архивов и документации США, включают 1 491 документ, 958 из которых принадлежат ЦРУ. Это менее чем 10% от 15 834 засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди.

Джефферсон Морли, редактор JFKFacts.org и бывший журналист Washington Post, сказал, что он еще не обнаружил никакой поражающей воображение информации, но продолжает изучать сотни бумаг. Он отметил, что ключевым событием является то, что национальный архив также решил провести оцифровку всей коллекции документов об убийстве Кеннеди.

Напомним, публикация документов об убийстве Кеннеди началась в конце октября — по распоряжению американского президента Дональда Трампа. Три тысячи документов появились на сайте Национального архива США 26 октября.