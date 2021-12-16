Берн, , 17:02 — REGNUM Совет по правам человека ООН назначил аргентинского юриста Хуана Мендеса, одну из жертв аргентинской военной диктатуры 1970-х годов, членом Органа расовой справедливости. О назначении 16 декабря сообщила аргентинская газета Pagina12.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Орган был создан после международных волнений, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицией США. Мендес будет одним из трех членов органа, возникшего для обеспечения «равного отношения сил правопорядка к лицам африканского происхождения». Его коллегами будут американка Трейси Кизи и южноафриканка Ивонн Мокгоро.

Юридическая карьера Мендеса начинается во времена государственного террора 1970-х. В те годы он принимал активное участие в правозащитных мероприятиях и помогал политическим заключенным, что стоило ему лишения свободы и пыток с 1975 по 1977 годы.

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