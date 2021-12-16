Берн, 16 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Совет по правам человека ООН назначил аргентинского юриста Хуана Мендеса, одну из жертв аргентинской военной диктатуры 1970-х годов, членом Органа расовой справедливости. О назначении 16 декабря сообщила аргентинская газета Pagina12.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Орган был создан после международных волнений, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицией США. Мендес будет одним из трех членов органа, возникшего для обеспечения «равного отношения сил правопорядка к лицам африканского происхождения». Его коллегами будут американка Трейси Кизи и южноафриканка Ивонн Мокгоро.

Юридическая карьера Мендеса начинается во времена государственного террора 1970-х. В те годы он принимал активное участие в правозащитных мероприятиях и помогал политическим заключенным, что стоило ему лишения свободы и пыток с 1975 по 1977 годы.