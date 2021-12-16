Москва, 16 декабря, 2021, 16:51 — ИА Регнум. На BUBBLE Comics Con актёр Дмитрий Чеботарёв и сценарист Александр Фомин расскажут о создании сериала «Карамора». Об этом корреспонденту 16 декабря сообщили в пресс-службе фестиваля.

Пресс-служба BUBBLE Comics Con Кадр из сериала «Карамора»

Создатели «Караморы» 19 декабря 2021 года покажут фрагмент шоу, а также ответят на вопросы гостей фестиваля относительно съёмок. По сюжету сериала, анархист по прозвищу Карамора объявляет войну тайной организации, состоящей из дворянских династий Старого Света. Производством шоу занимается студия Данилы Козловского DK ENTERTAINMENT.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль BUBBLE Comics Con пройдёт в Москве с 18 по 19 декабря 2021 года. В качестве площадки мероприятия выбран павильон №1 выставочного комплекса «Экспоцентр».