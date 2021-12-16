Минск, , 16:31 — REGNUM Представленные 16 декабря данные опроса граждан Белоруссии по доверию к Александру Лукашенко, готовности проголосовать за неопубликованный проект новой конституции, а также в поддержку других тезисов постсоветской республики представил руководитель «Аналитического центра EcooM» Сергей Мусиенко. Как сообщает госинформагентство БелТА, он представил данные совместного с Институтом социологии НАН Белоруссии социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем», проведённого по заказу госинформагентства.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно этим данным, планируют участвовать в февральском референдуме 36,6%, и 26,8% респондентов ответили, что «скорее да» — итого 63,4%. Не планируют участвовать 13,5% и 10,4% «скорее нет» — итого 23,9%. Необходимость изменения действующей конституции поддерживают 58,7% опрошенных.

«Президенту в целом доверяют 72,3% граждан (показатель является суммой результатов «доверяю» и «скорее доверяю»)», — сказано в официальной публикации.

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Социсследование, проведённое по заказу госинформагентства госинститутом и формально независимым центром, позволило утверждать, что большинство граждан Белоруссии считают Запад виновным в миграционном кризисе на границах постсоветской республики с ЕС, негативно воспринимают западные санкции, поддерживают интеграцию с Россией в формате Союзного государства и позитивно воспринимают Россию, а почти треть — позитивно воспринимает новый государственный праздник — День народного единства 17 сентября.

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